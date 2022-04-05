رابط التسجيل في الاعتكاف 2022 في المسجد الحرام رمضان 1443 وشروط الاعتكاف

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عمر شويل - جدة التسجيل في الاعتكاف 2022 في المسجد الحرام أعلنت الهيئة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي شروط الاعتكاف في المسجد الحرام والتسجيل للحصول على تصريح، حيث أنه تم فتح باب التسجيل لذلك خلال شهر رمضان المبارك 1443 بعد الغاء عملية الاعتكاف في المدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا والوباء في البلاد، حيث يتم تحديد العشر الأواخر من شهر رمضان الاعتكاف في الحرمين حيث من عدد كبير يتساءل عن هذه الشروط وكيفية التسجيل وسوف نقدم لهم ذلك بالتفاصيل خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في الاعتكاف في المسجد الحرام

الاعتكاف هو من أحد الشعائر في الدين الإسلامي وهو عبادة متاحة طوال شهور العام، ولكن يفضل الجميع أداء هذه العبادة خلال شهر رمضان المبارك الذي تكثر به العبادات الأخرى وذلك أعظم ثواب في هذا الشهر المبارك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذا الشهر المبارك في الـ 10 الاوائل، فقد أعلنت رئاسة شئونه المسجد الحرام عن بعض الشروط من أجل الاعتكاف في بيت الله الحرام.

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام

هناك عدة شروط يجب اتباعها وهي على النحو التالي

يجب الضغط على رابط التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام.

اتباع كافة التعليمات و ملئ البيانات المطلوبة

الالتزام الكامل بالقوانين داخل المسجد في فترة الاعتكاف

يجب ان يكون عمر المعتكف أكثر من 18 عاما

منع أي تجمعات في فترة الاعتكاف او الصوت العالي أثناء إقامة الصلاة والدروس الدينية.

يجب المحافظة على المكان الذي يتم الاعتكاف به دون حدوث أي تلف.

لا يشارك المعتكف شخص آخر.

عدم وضع أي ملصقات داخل المسجد.

لا يحمل أي أغراض غير مسموح في المسجد.

وتكون فترة الاعتكاف في المسجد الحرام في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم ويجب الحفاظ علي الشروط الموضوعة واتباع التعليمات.

الأغراض المسموح بها خلال فترة الاعتكاف

يتم توضيح عن بعض الأغراض التي تتيح للمعتكف أن يصطحبها في فترة الاعتكاف والتي سمحت بها الهيئة العامة لشئون الحرمين ومن هذه الأعراض بما يلي

سجادة الصلاة للمعترف.

مخده حجمها صغير.

غطاء خفيف.

قطعتين ملابس الإحرام.

ويجب على المعتكف عدم جلب أى أشياء أخرى تكون زائده عن الحاجه، حيث ان ذلك يخالف القوانين والتعليمات للمعتكف لكي تتم عملية الاعتكاف كامله ويوافق عليها الهيئة العامة لشئون الحرمين التي تحرص على توفير كافة سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام، كما أنها تحرص على صحتهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا لذلك يجب اتباع جميع التعليمات والقوانين التي تنص عليها من أجل المصلحة.