100,000 ريال تمويل شخصي فوري بدون كفيل ولا تحويل للراتب بهامش ربح تنافسي

تمويل شخصي فوري يبدأ من 5000 ريال حتى 100,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة من شركة البيت الأهلي للتمويل التي وفرت مزايا عديدة للمواطن السعودي والمقيم في المملكة وقد أثبت التمويل أقبال مرتفع من العملاء بسبب ما تقدمه لهم حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بهامش ربح تنافسي عن باقي التمويلات الإجتماعية الأخرى بالمملكة ويتم الموافقة الفورية على التمويل بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل أو بدون ضامن وبلا تحويل للراتب بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

أهم شروط الموافقة الفورية على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة يمتاز بأنه مطابقًا مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية حيث يقدم التمويل بمبلغ 100 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل كذلك لا يحتاج التمويل الشخصي تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين حتى خمسة سنوات كحد أقصى للتمويل بموافقة فورية لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بعد تطابق الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي:

يشترط قرض شركة البيت الأهلي للتمويل توفير دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي في المملكة.

يجب توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر لجميع العملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي أما العاملين في القطاع الخاص يطلب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة يبدأ من 21 سنه حتى 65 سنه عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل