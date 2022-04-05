أول رد من الكرملين على تصريحات بايدن ضد بوتين



رد الكرملين على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعوته إلى عقد محاكمة جرائم الحرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهم بايدن بوتين بارتكاب جرائم حرب بسبب الفظائع التي يُزعم أن القوات الروسية ارتكبتها في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "الإهانات الشخصية لرئيس روسيا مستمرة، وهذا أمر سيىء".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر هذا غير مقبول وشائن من الرئيس الأمريكي".