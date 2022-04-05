واشنطن تهنئ الرئيس المنتخب لكوستاريكا

جدة - نرمين السيد - ووجهت واشنطن التهنئة - وفق ما أورده بيان للخارجية الأمريكية- للكوستاريكيين لمشاركتهم وتنفيذ عملية انتخابية تتفق مع التقاليد الديمقراطية القوية لكوستاريكا، مشيرة إلى أن كوستاريكا تمثل منارة للديمقراطية فى أمريكا والعالم وأن العلاقات الثنائية مازالت متجذرة فى القيم الديمقراطية المشتركة التى تعزز الحرية والشمولية واحترام حقوق الإنسان.

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