زيلينسكى يحث الأمم المتحدة على تجريد روسيا من الفيتو

جدة - نرمين السيد - حث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إصلاح نظامها الذى يمنح روسيا العضو الدائم فى مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، قائلاً إنه يجب فعل كل شيء لضمان عمل المنظمة الدولية بشكل فعال، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





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