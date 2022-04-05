شولتس يبحث هاتفيا مجموعة من القضايا مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية

جدة - نرمين السيد - بحث المستشار الألمانى أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفى أجراه مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، مجموعة من القضايا المختلفة وعلى رأسها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وأفاد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت، اليوم الثلاثاء، بأن شولتز وأرديرن، بحثا أيضًا التعاون فى قضايا حماية المناخ والطاقة، والمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبى. ولفت إلى أنها تطرقا كذلك لسبل وآليات النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

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