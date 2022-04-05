الوزراء العراقى يصوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، إن المجلس صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط.





وأضاف ناظم، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى لمجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدى توفير الطاقة الكهربائية، وأن فريق العمل شرع بترتيب أولويات توفير الطاقة الكهربائية للأشهر المقبلة، مبينًا أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائى والتنمية سيوفر الخدمات ونأمل التصويت عليه من دون تغيير. وأشار ناظم إلى أن مجلس الوزراء العراقى صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التى تسلموها.

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