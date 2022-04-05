جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء، مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.





وهنأ الشيخ محمد بن زايد - خلال الاتصال، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - الرئيس ألكسندر بمناسبة فوزه بولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية الصربية، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيسا للبلاد. من جانبه، أعرب الرئيس الصربى، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد، متمنيًا للإمارات وشعبها المزيد من التطور والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى عهد أبوظبى ورئيس صربيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.