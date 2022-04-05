وزير فلسطينى: من حق أطفالنا العيش فى أمان وسلام كباقى أطفال العالم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى، أحمد مجدلانى، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، وتفعيل دور المنظمات الدولية فى الوقوف إلى جانب حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال.





وأضاف، فى بيان صحفى بمناسبة يوم الطفل الفلسطينى: "فى كل عام تأتى هذه المناسبة ولا يزال الأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف الاحتلال الإسرائيلى وبطشه وجرائمه التى تمارس يوميا وبمنهجية منظمة، ما يترك بصمات على مختلف مناحى حياة أطفال فلسطين ويحرمهم من أبسط حقوقهم، فلا يزال حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة ينتهك فى كافة أنحاء ومناطق الدولة الفلسطينية، حيث تعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم".

وتابع مجدلانى: "استشهد 5 أطفال منذ بداية العام الحالى، فى حين ارتقى 78 طفلا شهيدا خلال عام 2021، وما زال أكثر من 160 طفلا يقبعون فى سجون الاحتلال يعيشون ظروفا تخالف قواعد القانون الدولى واتفاقية حقوق الطفل وفى حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم".

وأكمل: "رسالتنا للجميع فى هذا اليوم هى الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وأن نجعل هذا اليوم يوما لوقف العنف الذى يمارس ضدهم، فالاحتفال بيوم الطفل الفلسطينى اليوم يأتى فى ظل تصعيد إسرائيلى غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون يوميا من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة تعطى مؤشرا خطيرا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين فى دائرة الاستهداف، وتؤكد أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافل بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنا لأى أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية".

ووجه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى التهنئة لأطفال بلاده بمناسبة هذ اليوم متمنيا لهم مزيدا من التمتع بالحقوق والأمن والأمان.