أمريكا تتطلع للعمل مع حكومة كوريا الجنوبية الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان وفد كورى جنوبى بقيادة النائب "بارك جين" من حزب "قوة الشعب" لإجراء مشاورات سياسية حول التحالف الثنائى.

وهنأت شيرمان، بحسب البيان، الوفد على فوز الرئيس المنتخب يون وأكدت مجددا أن التحالف الثنائى هو المحور الأساسى للسلام والأمن والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وما وراءها.

وشددت على أهمية التعاون بين واشنطن وسول فى مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا فى القرن الـ21، بما فى ذلك التهديدات للأمن الإقليمى من كوريا الشمالية وتعزيز مرونة سلسلة التوريد ومكافحة أزمة المناخ ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وسلطت نائبة وزير الخارجية الأمريكى الضوء على تعاون التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على مدى ستة عقود، مؤكدة أهمية استمرار دعم الدولتين لأوكرانيا فى مواجهة التدخل العسكرى الروسى.

وفى سياق منفصل، نددت نائبة وزير الخارجية الأمريكى بإطلاق بيونج يانج مؤخرا للصواريخ الباليستية فى انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولى.. مجددة استعداد الولايات المتحدة للانخراط فى دبلوماسية جادة ومستمرة مع كوريا الشمالية.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكى أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية لا يزال ثابتا ورحبت بالجهود المشتركة لإحراز تقدم فى تحقيق نزع السلاح النووى الكامل من شبه الجزيرة الكورية.