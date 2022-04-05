لاتفيا وإستونيا تعلنان طرد عدد من الدبلوماسيين الروس وإغلاق منشآت دبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية لاتفيا، إدجارس رينكيفيكس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، : "لاتفيا قررت تقليص العلاقات الدبلوماسية مع روسيا عبر إغلاق القنصليات العامة فى وداوغافبيلس وليبايا وطرد 13 دبلوماسيا وموظفا".

من جانبها، قالت وزارة خارجية إستونيا، فى بيان إنها قررت إغلاق القنصلية الروسية فى مدينة نارفا ومكتب السفارة الروسية فى تارتو، مشيرة إلى أنها أعلنت 14 من العاملين فى البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وجاء فى بيان وزارة الخارجية أوردته على موقعها الإلكترونى: "تم استدعاء السفير الروسى، فلاديمير ليباييف، إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم مذكرة دبلوماسية بإغلاق القنصلية الروسية العامة فى نارفا ومكتب القسم القنصلى التابع للسفارة فى تارتو".

وأضاف البيان أن إستونيا قررت أيضا طرد 14 موظفا ضمن البعثة الروسية فى البلاد.

ويأتى هذا ضمن حملة لطرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية على إثر العملية العسكرية التى بدأتها روسيا فى 24 من فبراير الماضى فى "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسميا دعم موسكو فى مواجهة الجيش الأوكرانى.