الاردن : الاحد اول ايام شهر رمضان المبارك

دوت الخليج :- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية رصد هلال رمضان التي اقامتها دائرة الافتاء العام مساء اليوم الجمعة، أن يوم بعد غد الأحد، الموافق الثالث من شهر نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ورفع سماحته بهذه المناسبة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية والشعب الأردني أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى بأن يحفظ الأردن قيادة وشعباً وأن يجعل الله هذا الشهر شهر خير وبركة وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وان يجنبنا الأسقام والأمراض على الأمتين العربية والإسلامية.

وقال سماحته، إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال رمضان المبارك لعام 1443هـ، حيث لم يثبت رؤية هلال رمضان في هذه الليلة.

وأضاف سماحته، أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية اجتمع، وبعد أن اطلع على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته وأطواره ثبت لدى المجلس أن يوم غد السبت الموافق الثاني من نيسان لعام 2022 للميلاد، هو المتمم لشهر شعبان، بحيث يكون يوم الأحد الثالث من نيسان لعام 2022 هو الأول من شهر رمضان المبارك.

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