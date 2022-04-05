نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022 مع الرابط وموعد إعلان النتيجة

نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022، والتي نتابع من خلال هذه المقالة كل تفاصيل وأخبار وزارة التعليم العالي الأردنية والتي تخص إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022، وهذه النتيجة سوف يتم الإعلان عنها في خلال الأيام القليلة القادمة وهذا بحسب ما جاء في تصريحات من مصادر داخل وزارة التعليم الأردنية، ومن خلال هذه المقالة أيضا سوف نعرض لكم رابط نتائج الشامل الدورة الربيعية ٢٠٢٢ عن طريق موقع وزارة التعليم العالي بالأردن،

نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022

رئيس اللجنة العليا للامتحانات بالأردن قد أوضح صباح اليوم أن وزارة التعليم الأردنية اقتربت من انهاء كل أعمال التمهيد التي تخص إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022، وقد اكد رئيس اللجنة أن إعلان نتائج الشامل سوف تكون من خلال مؤتمر صحفي واسع في مقر مبنى جامعة البلقاء التطبيقية وهذا من اجل إعلان نتائج امتحان الشهادة المتوسطة الشامل 2022، من الواضح في تصريحات رئيس اللجنة انه لم يكشف أن موعد إعلان نتائج الشامل 2022 والتي تتم من خلال الاسم عن طريق الرابط التي سوف تقوم بتفعيله وزارة التعليم العالي، ولكن اليوم تم تحديد موعد إعلان نتائج الشامل لتكون يوم الأحد القادم وتعلن من خلال مؤتمر صحفي، وهذه الفترة الكل في حالة انتظار وترقب إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية.

رابط إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية

عقب الانتهاء من أداء اختبارات الشامل الدورة الربيعية في نهاية شهر مارس الماضي وكانت الاختبارات قد استمرت لما يقرب الأسبوعين على ثلاث مراحل، وبعدها بدا عمليات البحث عن إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022 والتي تتم عن طريق رابط جامعة البلقاء التطبيقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الربيعية