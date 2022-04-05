أنطونيو جوتيريش: الحرب فى أوكرانيا ستؤدى لأزمة غذاء عالمية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت فى مشكلات كثيرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم نزوج أكثر من 10 ملايين شخص بسبب الأزمة الأوكرانية، وأن هذا الرقم يعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته بـ جلية مجلس الأمن،: نطالب بوقف إطلاق النار بشكل عاجل فى أوكرانية، وأن الحرب فى أوكرانيا يجب أن تتوقف فى الحال.

وكشف أن المجلس مطالب بالتحرك من أجل وقف الحرب، وأن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 22% و الأرز 21%، الحرب فى أوكرانيا ستؤدى لأزمة غذاء عالمية.