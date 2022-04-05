الحكم بالإعدام على مدير مدرسة يإندونيسيا لاغتصابه 13 طالبة

وافقت محكمة إندونيسية عليا، اليوم، على الاستئناف الذي تقدم به الادعاء العام، حيث قضت المحكمة بإعدام مدير مدرسة لاغتصاب ما لا يقل عن 13 طالبة على مدار 5 سنوات، وتسبب في حمل بعضهن.

ويشار إلى أن كانت هيئة من 3 قضاة في محكمة باندونغ الجزئية أدانت، هيري ويراوان، في فبراير الماضي، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة بعد ثبوت ارتكابه جرائم اغتصاب.

وكشفت الشرطة الإندونيسية عن قيام المدير باغتصب فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عاما، في الفترة بين 2016 إلى 2021 في المدرسة أو فنادق أو شقق مستأجرة في جاوة الغربية.

وتشير التقارير إلى ولادة 9 أطفال على الأقل نتيجة عمليات الاغتصاب، حيث أثارت هذه القضية غضبا عارما في الشارع الإندونيسي نظرا لتعدد الضحايا على مدار عدة سنوات، وقالت الشرطة إن الضحايا كن خائفات من إبلاغ أي شخص.