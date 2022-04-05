"مقبرة الدبابات".. فيديو يكشف آثار معارك طاحنة قرب كييف

أصبح أحد شوارع في وسط مدينة إيربين، شمال غربي العاصمة كييف، شاهدا على واحدة من أقسى المعارك بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية.

وجال مراسل "دوت الخليج" في الشارع الذي طوله يتراوح بين 500- 600 متر، حيث تراكم حطام الدبابات والآليات العسكرية الروسية فيه، حتى بدا وكأنها تغطيه بالكامل.

وتقوم فرق تفكيك متفجرات أوكرانية بنزع بقايا القذائف والصواريخ من الشارع الذي شهد القتال الضاري.

وكانت القوات الروسية وصلت إلى هذا الشارع في طريقها نحو العاصمة كييف، لكن الجنود الروس فوجئوا على ما يبدو بهجوم أوكراني مباغت، حيث بدأ الجنود الأوكران في اصطياد المركبات الروسية واحدة تلو والأخرى.

ووصف المراسل الشارع بـ"مقبرة الدبابات"، حيث أحصى أكثر من 14 دبابة ومركبة محترقة.

وعلى سبيل المثال، تحولت مدرعة إلى مجرد كومة من الحطام، فقد ذابت أجزاء من هيكلها نتيجة الحرارة العالية إثر استهداف بالصواريخ، إلى درجة أنه كان من الصعب التعرف على نوعها بسهولة.

وقدر المراسل أن القتلى الذين سقطوا في القتال بهذا الشارع بالعشرات، وربما يشكل القتال هنا درسا في مجال العلوم العسكرية خاصة بشأن القتال وسط المدن.

وطال آثار قصف منازل على جانبي الطريق.

وكانت القوات الروسية انسحبت من إيربين، كما العديد من مناطق اجتاحتها شمال العاصمة كييف، قبل أيام.