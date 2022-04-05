HERE موقع الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني كل الاقسام

موقع الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نعرضه أمام حضراتكم الان فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن طرق الحصول الصحيحة على نتائج القبول الموازي التي نعرضها ونستعرضها الان مع حضراتكم من موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي من النتائج التي أصبحت بشكل مؤخر تريند رقم واحد بالعراق بعد الإعلان الرسمي الذي صدر من وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب على القبول الموازي على ان يتمكن الان جميع الطلاب والطالبات من عمليات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل اون لاين فور تعبئة البيانات المطلوبة لأجل الكشف والحصول على نتائج القبول الموازي التي تشمل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج، حيث قد تم تزويد موقع وزارة التربية والتعليم بجميع الخدمات التي يبحث عنها الطلاب، لذا نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية إتمام عملية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية