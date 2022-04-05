هل يوجد دراسة عن بعد في رمضان 1443 وفقًا لآخر قرارات وزارة التعليم السعودي

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عمر شويل - جدة ظهرت الكثير من الأمور حول الدراسة في شهر رمضان الكريم مما دفع الكثيرين للتساؤل عن هل يوجد دراسة عن بعد في رمضان 1443 نظرًا لكثرة الأنباء حول هذا الأمر، فالجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودي أعلنت مجموعة من القرارات التي تخص الشأن الدراسي بها خلال الشهر المُبارك لجميع المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر خلال مقالنا هذا.

هل يوجد دراسة عن بعد في رمضان 1443

أعلنت وزارة التعليم مؤخرًا على استمرارية الدراسة في شهر رمضان الكريم وحضوري لكافة الطلاب من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية دون استثناء فئة دراسية، فهي تحرص على استمرار عملية الدراسة والانتهاء من دراسة كافة المقررات الدراسية الخاصة بهذا العام 1443 وعدم ايقافها لأي سبب، لذا لا يوجد أي نيه حتى وقتنا هذا تؤكد تعليق الدراسة في رمضان.

قرارات وزارة التعليم السعودية

كشفت الوزارة عن مجموعة من القرارت التي تخص الشأن الدراسي خلال الفصل الثالث والتي جاءت على النحو التالي:

إلغاء نظام المجموعات إلى جانب عودة الأنشطة الصيفية خلال الترم الثالث.

تم إلغاء التباعد بين الطلاب سواء في الفصول أو أثناء تأدية الصلاة.

عودة الأذاعة المدرسية وممارسة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعي.

عودة مقصف المدرسة في كافة المدارس السعودية.

إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443

وزارة التعليم السعودي منذ بداية العام الدراسي الجاري وضعت التقويم الدراسي وقامت بعد ذلك بتحديثه، وجاءت مواعيد الإجازات الخاصة بالترم الثالث على النحو التالي وهي:

إجازة عيد الفطر ستكون يوم 25 أبريل الموافق 24 رمضان بالهجري.

إجازة نهاية الاسبوع المطولة الأولى ستكون يوم 25 مايو.

موعد الإجازة المطولة الثانية في الترم الثالث ستكون يوم 15 يونيو.

أما بالنسبة لإجازة نهاية العام الحالي ستبدأ يوم 30 يونيو الموافق 1 ذو الحجة.

حقيقة إصدار أمر ملكي بالدراسة عن بُعد

ظهرت الكثير من الشائعات حول إصدار أم ملكي يخص الشأن التعليمي ولكن ما هي ألا شائعات ولم يُصدر خادم الحرمين أي قرار بشان التعليم عن بعد، والدراسة مستمرة بشكل حضوري في السعودية لكافة الفئات العُمرية نظرًا لآخر قرارات من قبل وزارة التعليم.