عاجل- على خطى الدول الأوروبية.. إسبانيا تعتزم طرد موظفى السفارة الروسية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الإيطالية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، طرد 30 دبلوماسيا روسيا، كما أعلنت الدنمارك طرد 15 آخرين بعد اتهامهم بالتجسس.

ويأتى ذلك بعد إعلان برلين، 40 دبلوماسيًا روسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بينما تنوى باريس طرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من فرنسا.