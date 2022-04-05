تطال الفحم والنفط.. الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قال المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية والمالية فى الاتحاد الأوروبى، فالديس دومبروفسكيس: "لا أريد استباق الأمور، لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله فى قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط".

وتابع دومبروفسكيس: "المباحثات بهذا الشأن مستمرة، وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة"، حيث ينظر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حاليًا فى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوى لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم، إذ تقوم المفوضية الأوروبية فى بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.

وامتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا فى إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط، وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق والولايات المتحدة.

فيما أشارت النمسا إلى أن واردات الفحم من روسيا يمكن أن تكون خيارًا للعقوبات، فى حين لفتت ألمانيا إلى أن الغاز لا يزال غير مطروح حتى الآن، نظرا لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبى فى الوقت الحاضر.