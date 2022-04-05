اللاجئون والنازحون الأوكرانيون.. رقم جديد من الأمم المتحدة

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أكثر من 11 مليون شخص فروا من ديارهم في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أول تقييم كامل لها منذ ثلاثة أسابيع، أن أكثر من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأول من أبريل، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

إضافة ذلك، لجأ أكثر من 4 ملايين آخرين إلى خارج أوكرانيا، كما ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتمثل الحصيلة الجديدة للاجئين والنازحين زيادة على حصيلة سابقة للمنظمة الدولية للهجرة في منتصف شهر مارس، وبلغت أكثر من 9.7 ملايين نازح داخليا في أوكرانيا أو إلى الخارج.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2.9 مليون آخرين يفكرون بجدية في "مغادرة مكان إقامتهم المعتاد بسبب الحرب".

وكان عدد سكان أوكرانيا قبل الحرب 44 مليون نسمة.