ملك المغرب يستقبل رئيس وزراء إسبانيا الخميس

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تكريس انتهاء أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت قرابة عام.

وقال وزير الخارجية الإسباني بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "سيتوجه رئيس الحكومة بعد ظهر الخميس إلى المغرب حيث سيلتقي ملك المغرب". وسيُشارك فيما بعد في إفطار مع الملك المغربي، في "بادرة قوية جدًا" من قبل الملك محمد السادس، بحسب ألباريس الذي سيشارك أيضًا في الزيارة. وستستمر زيارة سانشيز حتى الجمعة، وفق وزير الخارجية الإسباني. وأعلنت مدريد دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرة إياها حالياً "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".

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