فيديو لمبابي.. تعلم "مهارة مغربية" من حكيمي

ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو يستمتع بأجواء شهر رمضان، في منزل صديقه ولاعب باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، على الطريقة المغربية.
ونشر مدافع منتخب المغرب فيديو لمبابي، وهو يصب الشاي المغربي، في 3 كؤوس، على الطريقة المغربية، حيث يرفع الإبريق إلى الأعلى لصب الشاي.
وكتب حكيمي على فيديو مبابي "أجواء رمضان"، ووضع صورة تعبيرية لهلال رمضان، كما ظهر بجوار الشاي، فطيرة الملوي المغربية الشهيرة.
وتربط مبابي وحكيمي صداقة قوية في سان جرمان، ولطالما ظهرا في فيديوهات وهما خارجين معا، لذا كان متوقعا أن يقضي مبابي بعض أيام شهر رمضان مع صديقه حكيمي.
يذكر أن والدة مبابي جزائرية الأصل، وتدعى فائزة لعمري، بينما ينحدر والده من أصول كاميرونية.
ولاقى الفيديو تداولا كبيرا في المغرب العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد من شعبية النجم الفرنسي الكبيرة.
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