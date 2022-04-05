عاجل- تصريح جديد من البيت الأبيض بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت ساكى - إن المسار الدبلوماسى سيكون متروكا للأوكرانيين وقادتهم لتحديد طبيعة المفاوضات مع روسيا وذلك حتى تكون فعالة. وأضافت: "سنواصل دعم أوكرانيا على كافة الأصعدة وذلك يشمل الدعم الاقتصادى والعسكرى"، مشيرة إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية خلال اليومين الماضيين عن حزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا.

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