عاجل- الصليب الأحمر تصدر بيانا بشأن فريقها المحتجز فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت اللجنة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، فى جنيف، أن الفريق يركز الآن على مواصلة عملية الإجلاء الإنسانى التى يعمل لأجل القيام بها من منطقة ماريوبول.
وأشارت اللجنة إلى أن حادث احتجاز فريقها يظهر مدى التقلب والتعقيد الذى شهدته عملية تسهيل المرور الأمن حول ماريوبول، وذلك بالنسبة للفريق الذى يحاول الوصول إلى المدينة منذ يوم الجمعة الماضى.
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