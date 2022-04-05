عاجل- تحذير روسى لدول أوروبية بشأن الدبلوماسيين الروس

جدة - نرمين السيد - وقال جروشكو - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن "هذا القرار يضرب العلاقات الثنائية مع هذه البلدان"، مضيفا أن "قرار طرد دبلوماسيين يأتى فى إطار حملة مخطط لها مسبقا".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، قد صرحت، فى وقت سابق اليوم، بأن موسكو سترد على الخطوات غير الودية تجاه روسيا بشكل مناسب.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أن روما طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا لأسباب تتعلق بالأمن القومى، فيما قررت وزارة الخارجية الدنماركية طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا، قالت إنهم ضباط مخابرات يعملون فى البلاد تحت غطاء دبلوماسى فى السفارة الروسية فى كوبنهاجن.