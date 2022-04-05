عاجل.. الكرملين: نسجل تصريحات متضاربة لبايدن والبنتاجون حول بوتشا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين يسجل تصريحات متضاربة للرئيس الأمريكى جو بايدن، ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حول الاستفزاز فى مدينة بوتشا الأوكرانية.





وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، قد أعلنت أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا فى المسار الدبلوماسى والتفاوض مع روسيا. وقالت ساكى، إن المسار الدبلوماسى سيكون متروكًا للأوكرانيين وقادتهم لتحديد طبيعة المفاوضات مع روسيا وذلك حتى تكون فعالة. وأضافت: "سنواصل دعم أوكرانيا على كافة الأصعدة وذلك يشمل الدعم الاقتصادى والعسكرى"، مشيرة إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية خلال اليومين الماضيين عن حزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا.

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