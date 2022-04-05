أكد هداف ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، أن صيام شهر رمضان لا يؤثر على مستواه، بل يعطيه "شعورا رائعا".
وفي مقابلة مع مجلة "إسكواير"، قال النجم الفرنسي المتألق، إن شهر رمضان يمثل جزءا أساسيا من حياته.
وقال بنزيما: "لا يؤثر شهر رمضان على تمريني الروتيني. رمضان جزء من حياتي، وديني يفرض علي الالتزام في رمضان. بالنسبة لي إنه أمر مهم والصيام يمنحني شعورا رائعا".
ويواجه العديد من اللاعبين المسلمين تحديا صعبا بالصيام في أوروبا، أثناء شهر رمضان، خاصة وأنه يأتي الآن في مرحلة حاسمة بالدوريات الأوروبية.
وقدم بنزيما حتى الآن، مستوى رائعا مع ريال مدريد الإسباني، جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا في 30 مباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنزيما: هذا ما أشعر به خلال شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.