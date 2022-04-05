نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل امر ملكي الدراسة عن بعد في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ فترة عن عدد من القرارات التي تخص الطلاب وعن موقف الطلاب من الدوام بالمدارس والجامعات خلال شهر ربمضان المبارك، كما أنها أعلنت عن موعد بدأ إجازة عيد الفطر وأيضاً إجازة نهائة العام الدراسي 1443، واليوم سوف نوضح لكم تفاصيل امر ملكي الدراسة عن بعد في رمضان 2022 .

تفاصيل امر ملكي الدراسة عن بعد في رمضان

لم يُصدر أي أمر ملكي يخص الدراسة عن بُعد في السعودية، حيث كشفت وزارة التعليم عن أن الدراسة حضوري لكافة الطلاب خلال شهر رمضان الكريم ولا يوجد أي قرار أخر غير ذلك الأمر.

نظام الدراسة بالمملكة 1443

بدأت المملكة العربية السعودية بإضافة فصل دراسي ثالث لنظام التعليم السعودي؛ حيث أنها وجدت أن أكثر الدول المتقدمة في مجال التعليم تسير على هذا النمط في أنظمتها التعليمية، كما أنهم قاموا بوضع عدد من الإجازات المطولة في كل فصل دراسي وذلك لعدم شعور الطلاب برتابة.

دوام الابتدائي ١٤٤٣ في رمضان

قررت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن الدوام خلال شهر رمضان المبارك حضورية بالمدارس والجامعات، ولكنها وضعت بعض الأساسيات التي ستطبق خلال شهر رمضان وجاء ضمنها أن الوزارة قد حددت 35 دقيقة للحصة الواحدة بدلاً من 45 دقيقة وبذالك تكون قد أنقصت من مدة الحصة الواحدة عشر دقائق، وألغت نظام التباعد بين الطلاب سواء بالفصول أو أثناء أدائهم للصلاة.

موعد إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر التي ينتظرها كافة الطلاب بالمملكة للإستمتاع مع ذويهم بأجواء العيد، وقد حددت وزارة التعليم يوم24 من شهر رمضان المبارك أول أيام إجازة عيد الفطر للطلاب بالمملكة على أن تنتهى فترة الإجازة يوم 7 من شهر شوال لإستكمال الدراسة كما أن هناك إجازتان مطولتان خلاف إجازة عيد الفطر خلال الفصل الدراسي الثالث.

نهاية العام الدراسي 1443

وفقاً للتقويم الدراسي الموضوع من قِبل وزارة التعليم بالمملكة فإن موعد بداية الإجازة هو 1 من شهر ذو الحجة 1443، وهي أكثر الإجازات التي ينتظرها الطلاب بكافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أنها أطول إجازة سيحصل عليها الطلاب وذلك بسبب عدم تحديد الوزارة لموعد بداية العام الدراسي الجديد 1444، وإلى أن تحدد الوزارة موعد فسوف تمتد الإجازة حتى بداية العام الدراسي الجديد.