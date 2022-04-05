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عمر شويل - جدة نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022 رابط وموعد عرض النتائج حسب ما أعلن الناطق باسم جامعة البلقاء التطبيقية والذي أكد على إمكانية الاستعلام عن النتيجة برقم المقعد أو بالاسم يوم العاشر من الشهر الجاري عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الخاص بعرض النتيجة، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني طريقة الاستعلام عن نتائج الشامل بالخطوات من الموقع الرسمي.

نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022

أوضح السيد أحمد المناصير المتحدث الرسمي باسم جامعة البلقاء التطبيقية أن موعد ظهور نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022، كما أكد على انعقاد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الأحد بقيادة رئيس جامعة البلقاء الدكتور فخري العجلوني، والذي أكد على اعتماد ما يقارب من 31 مركز للاختبار العلمي تم توزيعهم على الكليات المتوسطة والجامعية التي تشرف عليها الجامعة.

كما أوضح أن عدد اللجان التي شاركت في الاختبار 130 لجنة اختبار، أما عن إعداد الفاحصين من المدرسين الذين شاركوا في الاختبارات من ذوي الخبرة فوصل إلى 400 مدرس من العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة.

رابط نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022

انتهت اختبار الشامل للدورة الربيعية 2022 في نهاية شهر مارس الماضي بعد أن استمرت ما يقارب من أسبوعين تقريبا على ثلاث مراحل بداية من الثاني عشر من شهر مارس 2022 وتم الانتهاء يوم 30 مارس، لتبدأ عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن النتيجة والتي تتم من خلال الدخول على رابط shemel.bau.edu.jo.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشامل

يمكنكم الإطلاع على نتائج الشامل بداية من يوم الأحد الموافق 10 أبريل عن طريق تسجيل بعض البيانات في موقع نتائج الشامل كالتالي:

الولوج المباشر إلى رابط موقع نتائج الشامل ٢٠٢٢. اختيار النتائج. تسجيل رقم المقعد. إضافة الاسم. سجل كود المحافظة. الضغط على عرض النتيجة.

على جانب آخر تم إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2022 يوم الخميس الذي كان يوافق السادس من شهر يناير من العام الماضي بعد المؤتمر الصحفية الذي كان يقوده الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية.