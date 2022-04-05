إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا لمخاوف أمنية.. وموسكو تتوعد

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية، وذلك بحسب تصريحات أرسلها متحدث.

اتخذ عدد من الحكومات الغربية الأخرى خطوات مماثلة في أعقاب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

من جانبها، توعدت موسكو بالانتقام من روما بعد طرد 30 من الدبلوماسيين الروس.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت الدنمارك إنها قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية وقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.