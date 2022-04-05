استفزاز ومسرحية.. الدوما الروسى يعلق على أحداث بوتشا

جدة - نرمين السيد - وقال فولودين - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" ليست مهتمة بإجراء تحقيق فى تلك الأحداث. يشار إلى أن تلك التصريحات تأتى فى أعقاب نشر السلطات الأوكرانية مقطعا مصورا بمدينة "بوتشا" يظهر جثث القتلى ملقاة على الطريق، وهو ما نفته روسيا واصفة إياه بأنه عملية استفزازية وتلفيق وتزييف للمعلومات بهدف إدانة القوات المسلحة الروسية.

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