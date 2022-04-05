النمسا: أحداث بوتشا «جرائم حرب»

جدة - نرمين السيد - وطالب كوجلر - فى تصريحات اليوم الثلاثاء - مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوثيق الواقعة، لافتا إلى ضرورة الشكوى فى المحاكم الدولية فى هذا الشأن، موضحا أنه من الطبيعى أن يتم إقرار حزم جديدة من العقوبات على روسيا فى هذا الشأن.

وذكر نائب المستشار أن بلاده تجرى بالفعل مناقشات مع الحكومات الأوروبية الأخرى، منوها إلى ضرورة فرض مزيد من العقوبات على روسيا خاصة فيما يتعلق بالتجارة البينية.

وأشار كوجلر إلى التنسيق المستمر بين بلاده وألمانيا فى هذا الصدد، مؤكدا حرص الجميع على تأكيد الوحدة الأوروبية فى هذه الأزمة.