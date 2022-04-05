واس: نصف مليون شخص صلوا فى الروضة الشريفة خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أعمال تنظيم الصلاة فى الروضة الشريفة خلال شهر رمضان، تشمل إصدار تصاريح الصلاة بالروضة الشريفة للرجال والنساء عبر تطبيقى "اعتمرنا" و"توكلنا" بمعدل 16 ألفا و980 تصريحا يوميا ليوم 20 رمضان، وفى العشر الأواخر يتم إصدار 11 ألفا و95 تصريحا يوميا، بواقع 517 ألفا و702 تصريح خلال رمضان، وليلة العيد.





وأوضحت الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى حددت المواعيد والأبواب لفرز ودخول المصلين إلى الروضة الشريفة خلال شهر رمضان، إذ يدخل الرجال إلى الروضة خلال الفترة الصباحية من ساحة باب 38 وفى الفترة المسائية من ساحة باب 2، فيما حددت الباب رقم 24 لدخول النساء للروضة الشريفة خلال الفترة الصباحية، وفى الفترة المسائية يدخلن من ساحة البابين 24 و37.

وأضافت أن وكالة شؤون المسجد النبوى بينت أن خطة تنظيم الزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، تشمل دخول الزائرين للسلام على النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من باب السلام رقم 1 وتنظيمهم عبر مسارات مخصصة للحد من التكدس والتزاحم، وتسهيل حركة الكتل البشرية حيث يدخل الرجال للزيارة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه – رضى الله عنهما - من غير حجز.

من ناحية أخرى، نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة فى إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة، وتثبيت أطرافه للحفاظ عليه.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابرى اليوم أن أعمال الصيانة تتضمن شد حزام الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت الأطراف، كما تقوم الإدارة بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار 24 ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة وشد القماش من الجوانب الأربعة.