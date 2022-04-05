تبرعك للمتسولين يزيد من احتمالية تمويل الإرهاب.. السعودية تحذر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت رئاسة أمن الدولة السعودية مقطع فيديو تمثيلى، اليوم، عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر"، يوضح المخاطر الناجمة عن التبرع لأشخاص أو جهات غير معلومة وغير مصرح لها بتلقى التبرعات.

ويظهر فى الفيديو "شخص ملثم ومحاط بثلاثة أطفال مشردين، يستغلهم بأعمال التسول غير المشروع، فى حين يتبين بعدها أنه مدجج بالأسلحة والمتفجرات".

وفى تعقيبها على مقطع الفيديو، قالت رئاسة أمن الدولة السعودية: "قد يكونون أخطر مما تظنون، فاجعلوا تبرعاتكم عبر الجهات المصرح لها".

ويختتم مقطع الفيديو بالجملة التحذيرية: "تبرعك للمجهولين يزيد من احتمالية تمويل الإرهاب".