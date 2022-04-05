مسؤول أردنى: ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الخضار بأسواق المملكة

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس اتحاد مزارعى وادى الأردن، عدنان خدام، أن ارتفاع أسعار الخضار فى الأسواق المحلية بالمملكة الأردنية غير مسبوق هذا العام، مرجعًا السبب فى ذلك إلى قلة الإنتاج.





وحسبما نقلت وكالة "عمون"، قال المسؤول الأردنى إن "انخفاض الإنتاج أخذ العام الحالى مدة أطول من المعتاد، حيث كانت لا تتجاوز الأسبوعين سابقًا، إلا أنها مستمرة منذ بداية العام الحالى، ولذلك نسمع شكاوى بهذا الخصوص". وتوقع المسؤول الأردنى أن يلمس المستهلك انخفاضًا على أسعار الفواكه والخضار مع زيادة الكميات الواردة للأسواق المركزية، لافتًا إلى موقف الاتحاد من السقوف السعرية، قائلاً إنه "إذا كانت هناك سقوف سعرية يجب أن لا يسبب ذلك ضررا للمزراع الأردنى".

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