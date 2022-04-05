كيفية الحصول على بطاقة دعم الوقود في عمان

تعد بطاقة دعم الوقود في عمان إحدى الخدمات المساندة الفريدة التي تقدمها الحكومة العمانية لكل المواطنين في عمان، من أجل مساعدتهم في التعامل مع صعوبات الحياة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار التي تواجهها جميع شعوب العالم، يرغب المواطن العماني العادي في معرفة طريقة الحصول على بطاقة دعم الوقود في عمان، وهو أهم نوع من الدعم الذي تقدمه الحكومة العمانية لمواطنيها وهو مجاني ، وقد تم إنشاؤه لمساعدة المواطنين في التغلب على التحديات التي يواجهونها، نتيجة للزيادة العالمية في أسعار السلع الأساسية وخاصة البنزين.

كيفية الحصول علي بطاقة دعم الوقود في عمان

نشر مجلس الوزراء العماني رابطًا إلكترونيًا لجميع المواطنين للحصول على بطاقة دعم الوقود عمان، وذلك حرصًا من الحكومة على تقديم خدمات مساندة لمواطنيها بعد الزيادة الكبيرة في أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة. تم تفعيل الزر الذي يسمح لك بالتسجيل في بطاقة الدعم. يتم اتباع الخطوات التالية للحصول على الوقود:

مطلوب أولاً الدخول الي نظام المساعدة الإلكتروني الوطني.

حدد خيار التسجيل.

حدد أيقونة دعم الوقود من القائمة المتواجدة.

تواصل معنا للحصول على بطاقة دعم الوقود.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على دعم الوقود ، يجب عليك تقديم بيانات محددة بما في ذلك رقم التعريف الوطني لمقدم الطلب.

اكتب بشكل صحيح عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستلم.

بعد ذلك ، انقر فوق إرسال طلب.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الوقود سلطنة عمان

يحق لجميع المواطنين رجالاً ونساءً ، الاشتراك في برنامج دعم الوقود عمان، من خلال استكمال الخطوات التالية: