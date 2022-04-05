طريقة تحديث حساب المواطن عبر أبشر في السعودية

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عمر شويل - جدة طريقة تحديث حساب المواطن وهو نوع من الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمواطنين والفقراء الجدير بالذكر أن حسابات المواطنين تحتاج إلى التحديث بشكل منتظم وإلا يمكن تعليقها يجب تحديث المبلغ المخصص للمواطنين عن طريق أبشر بالمملكة

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

يمكن تحديث حساب المستفيد عبر منصة أبشر باتباع مجموعة من الخطوات وهي:

قم بالدخول الي منصة أبشر .

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم بعد ذلك سوف يتم ارسال علي هاتفك رمز التحقق

قم بعد ذلك في استكمال جميع البيانات الشخصية المطلوبة

سيتم بعدها القيام بتحميل كافة المستندات والأوراق المطلوبة من الشخص حتي يتم التحديث

وبالتالي ، كنت قادرًا على تحديث معلومات حسابك الشخصي على حساب مواطن

تحديث حساب المستفيد لمستحقي الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية للمواطنين في المملكة تحديث حساباتهم للمواطنين عبر المنصة الرسمية للوزارة باتباع مجموعة من الخطوات

الخطوة الأولى هي زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

بعد ذلك ، حدد الطريقة الأكثر مباشرة للاتصال. يمكنك القيام بما يلي:

يمكنك أيضًا الاتصال عن طريق إدخال رقم التعريف وكلمة المرور على قطعة من الورق.

تحقق من معلوماتك الشخصية ، مثل الاسم واللقب والحالة المدنية ، وكذلك أي معلومات أخرى تتعلق بك بعد ذلك ، حدد التالي.

تحقق من معلوماتك الشخصية ، مثل الاسم واللقب والحالة المدنية ، وكذلك أي معلومات أخرى تتعلق بك بعد ذلك ، حدد التالي. ستحتاج إلى ملء باقي معلومات الاتصال الخاصة بك ، مثل العنوان البريدي والحي والشارع ، بالإضافة إلى رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك الشخصي ، إذا كان ذلك متاحًا.

بعد أن تقوم بمراجعة هذه التفاصيل مرة أخرى ، انقر فوق “متابعة”.

يجب عليك إدخال تفاصيل حسابك المصرفي في الصفحة الجديدة التي تظهر أمامك.

سجل بيانات دخلك وقم بإجراء أي تغييرات ضرورية إذا تغيرت ظروفك.

إذا لم تتلق أي أموال ، يمكنك كتابة “لا”.

بعد النقر فوق “التالي” ، ستظهر أمامك صفحة بها أحكام وشروط وقواعد عامة ؛ انقر فوق قبول.

سيتم إرسال رمز التفعيل إلى رقم هاتفك المحمول ، والذي يجب عليك إدخاله في المربع المخصص لهذا الغرض.

قم بتحديث البيانات التي تريد تعديلها

أخيرًا ، انقر فوق تقديم الطلب وحفظ البيانات

متى يتم تحديث بيانات حساب المواطن

متى يتم تحديث بيانات حساب المواطن فقد تم التطرق إلى هذا السؤال بشكل معمق على حساب المواطن، ونتيجة لذلك أوضح البرنامج بوضوح أنه ليس من الضروري أن يقوم الشخص بتحديث البيانات بشكل شهري، بل هو مطلوب في حال فقط حدوث أى تغييرتغيير في بيانات المستفيد، وقد ذكر حساب المواطن أن (المعال) يتم احتسابه في مقدار المساعدة بناءً على تاريخ المساعدة بإضافتها عبر البوابة الإلكترونية.

طريقة تقديم شكاوي حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن إلى أنه تم توفير رقم شكوى للمستفيدين في حال وجود أي استفسار عن أي سؤال يتعلق بالدعم المستحق ، وطرق أخرى للاستعلام وهي: