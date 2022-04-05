رابط نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022 جامعة البلقاء التطبيقية shamel.bau.edu.jo

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عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل كبير عن رابط نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022 ، بعد أن أعلن الناطق الإعلامي باسم جامعة البلقاء التطبيقية “أحمد المناصير” عن موعد إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل”، وقد تقرر إعلان نتائج الشامل يوم الأحد القادم الموافق 10\04\2022، وسيتم عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً “11:00” للإعلان عن تفاصيل نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022.

كانت جامعة البلقاء التطبيقية قد فتحت باب التسجيل أمام الطلاب والطالبات، للتسجيل في الدورة الربيعية 2022، يوم الأحد الموافق السادس من شباط ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 24 من نفس الشهر شباط، وكانت وحدة التقييم والامتحانات العامة قد عقدت امتحانات الشامل للدورة الربيعية الأربعاء 23\03\2022.

ومن المقرر أن يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور “أحمد فخري العجواني” مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد القادم الموافق 10\04\2022، في مركز جامعة البلقاء التطبيقية للإعلان عن تفاصيل نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022.

رابط نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022

يتم الدخول على رابط وحدة التقييم والامتحانات العامة shamel.bau.edu.jo.

النقر على أيقونة “نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالمستعلم عن النتيجة.

الضغط على “استعلام” سوف تظهر النتيجة في الحال بعد رفعها على الموقع صباح الأحد 10\04\2022.

موعد إعلان نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة 2022

كما ذكرنا لكم من قبل أنه قد تقرر إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022 يوم الأحد القادم 10\04\2022، من خلال عقد مؤتمر صحفي للدكتور “أحمد فخري العجواني” رئيس الجامعة، في تمام الحادية عشرة صباحاً بمقر الجامعة.

وحدة التقييم والامتحانات العامة

وحدة التقييم والامتحانات العامة هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية. والمنوط بها عقد امتحانات الشهادة الجامعية والمتوسطة والإشراف عليها وتنظيمها. بدايةً من تسجيل الطلاب للامتحانات مروراً بعقد الامتحانات وصولاً إلى إعلان النتائج. والاحتفاظ بأرشيف لكافة الدورات السابقة.

جامعة البلقاء التطبيقية

عقدة جامعة البلقاء التطبيقية الامتحانات الخاصة بالدورة الربيعية 2022 بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة. للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين عليها. وتمتلك الجامعة العديد من الكليات المنتشرة في مختلف ربوع المملكة. ويصل عدد كليات الجامعة إلى 24 جامعة منهم 11 كلية داخل الحرم الجامعي و13 كلية موزعة على محافظات المملكة.