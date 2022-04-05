أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة عن إمكانية سفر النساء لأداء مناسك العمرة بدون محرم، وذلك وفقاً لشروط يجب تحقيقها أولا للحصول على تأشيرة العمرة بدون محرم، وجاء هذا القرار لتسهيل إجراءات السفر للنساء التي تضطرهم الظروف السفر بدون محرم، وتعد تأشيرة العمرة بدون محرم من القرارات الرسمية الجديدة التي أعلنت عنها المملكة هذا العام، والذي يقر بإمكانية أداء العمرة بدون محرم، وذلك بعد أن كان المحرم من الإجراءات الأساسية التي يجب توافرها للنساء الراغبين في أداء العمرة.

شروط حصول النساء على تأشيرة العمرة بدون محرم 2022

وضعت المملكة عدد من الشروط يجب الالتزام بها للحصول على تأشيرة العمرة بدون محرم، وجاءت هذه الشروط كما يلي:-

يجب ألا يقل عمر المرأة عن 45 عام.

ملء نموذج الطلب الخاص بالحصول على تأشيرة العمرة بدون محرم.

أن تكون المتقدمة حاصلة على الجرعة الكاملة من أحد للقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة.

كما تكون المتقدمة قد حصلت على الجرعة الثانية للقاح بمدة لا تقل عن 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

يلزم إجراء إختبار الـ PCR قبل 72 ساعة من إجراء مناسك العمرة، ويجب أن تكون نتيجة الاختبار سلبية.

تُقيم المعتمرة بالمملكة مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ دخولها المملكة لأداء العمرة.

تسجيل المعتمرة على تطبيق توكلنا أو منصة مقيم الخاصة بأداء مناسك العمرة.

الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرة عمرة بدون محرم 2022

لإستخراج التأشيرة الجديدة للعمرة يلزم تقديم بعض المستندات والأوراق، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:-