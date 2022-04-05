نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حصول النساء على تأشيرة العمرة بدون محرم 2022 في المقال التالي
أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة عن إمكانية سفر النساء لأداء مناسك العمرة بدون محرم، وذلك وفقاً لشروط يجب تحقيقها أولا للحصول على تأشيرة العمرة بدون محرم، وجاء هذا القرار لتسهيل إجراءات السفر للنساء التي تضطرهم الظروف السفر بدون محرم، وتعد تأشيرة العمرة بدون محرم من القرارات الرسمية الجديدة التي أعلنت عنها المملكة هذا العام، والذي يقر بإمكانية أداء العمرة بدون محرم، وذلك بعد أن كان المحرم من الإجراءات الأساسية التي يجب توافرها للنساء الراغبين في أداء العمرة.
شروط حصول النساء على تأشيرة العمرة بدون محرم 2022
وضعت المملكة عدد من الشروط يجب الالتزام بها للحصول على تأشيرة العمرة بدون محرم، وجاءت هذه الشروط كما يلي:-
- يجب ألا يقل عمر المرأة عن 45 عام.
- ملء نموذج الطلب الخاص بالحصول على تأشيرة العمرة بدون محرم.
- أن تكون المتقدمة حاصلة على الجرعة الكاملة من أحد للقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة.
- كما تكون المتقدمة قد حصلت على الجرعة الثانية للقاح بمدة لا تقل عن 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
- يلزم إجراء إختبار الـ PCR قبل 72 ساعة من إجراء مناسك العمرة، ويجب أن تكون نتيجة الاختبار سلبية.
- تُقيم المعتمرة بالمملكة مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ دخولها المملكة لأداء العمرة.
- تسجيل المعتمرة على تطبيق توكلنا أو منصة مقيم الخاصة بأداء مناسك العمرة.
الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرة عمرة بدون محرم 2022
لإستخراج التأشيرة الجديدة للعمرة يلزم تقديم بعض المستندات والأوراق، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:-
- يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمعتمرة ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.
- إحضار صورة من البطاقة الشخصية للمعتمرة مع الالتزام بأن تكون البطاقة سارية.
- تقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مثل شهادة التطعيم ويجب أن تكون الصورة واضحة للتأكد من البيانات.
- صورة شخصية للمعتمرة مقاس 4×6 والخلفية بيضاء ويُستحسن أن تكون الصورة حديثة من تاريخ تقديم الطلب.
- إحضار النموذج الأصلي الخاص بطلب الحصول على تأشيرة العمرة بدون محرم.
- تقديم شهادة صحية للمعتمرة تثبت سلامة المتقدمة وتؤكد عدم وجود أمراض معدية.
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