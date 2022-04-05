نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات شهر رمضان للموظفين والطلاب في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة رمضان في السعودية، إجازة رمضان في السعودية هي إجازة قامت الحكومة السعودية بتحديدها للكثير من الفئات والجهات بالسعودية كالموظفين بالقطاعين والطلاب بالمدارس والجامعات من أجل الاحتفال بشهر رمضان الذي يعتبر أهم المناسبات الدينية في العام بأكمله، لذلك يرغب عدد كبير من الأشخاص بالمملكة بالتعرف على إجازة شهر رمضان وأيضًا إجازة عيد الفطر 1443.

إجازات شهر رمضان بالسعودية

ينص قانون العمل بالسعودية أن لجميع الجهات في المملكة إجازة بمناسبة شهر رمضان هي إجازة بدون خصم من راتب الموظف أي أنها إجازة براتب كامل، وألزمت الحكومة السعودية جميع القطاعات -سواء الخاصة أو العامة وكذلك القطاع التعليمي للطلاب بالمدارس والجامعات- بتوفير تلك الإجازة لهم مع نهاية شهر رمضان حتى انتهاء عيد الفطر المبارك بما يتفق مع قواعد وضوابط المؤسسات.

موعد إجازة رمضان للقطاع الحكومي

حسب قانون العمل فإن القطاع الحكومي تبدأ به إجازة شهر رمضان الكريم بيوم 25 رمضان الذي يوافق السادس والعشرين من أبريل، وتظل الإجازة عشرة أيام حتى يوم 6 شوال الذي يوافق السابع من شهر مايو ليعاود الجميع العمل مرة أخرى.

موعد إجازة رمضان بالقطاع الخاص

وفي القطاع الخاص تختلف الأمور بعض الشيء ولكنها تشترك في شيء واحد وهي أن للموظف الحق في الحصول على إجازة رمضان ويتحدد موعدها حسب جهة العمل والمسئولين، على أن يكون أدنى حد لبدء الإجازة هو الثلاثين من شهر رمضان وهو الأول من أبريل، وموعد انتهاء الإجازة بانتهاء أيام عيد الفطر في الثالث من شوال والرابع من مايو.

موعد إجازة رمضان للطلاب بالسعودية

وكذلك للطلاب إجازة خاصة بهم بمناسبة شهر رمضان المبارك لكي يتمكنوا من الاحتفال مع ذويهم بهدوء بعيدًا عن الدراسة لبعض الوقت ولا سيما العام الدراسي الحالي الذي شهد إضافة فصل دراسي جديد مما تسبب في زيادة طول العام الدراسي، حيث تبدأ إجازة رمضان لهم في الرابع والعشرين من رمضان ونهايتها في السابع من شوال حوالي عشرة أيام.

الدوام في رمضان بالسعودية

تم تعديل معظم المواعيد في القطاعات المختلفة بالمملكة بمناسبة شهر رمضان كالتالي:

مع العلم قد يكون هناك اختلاف بسيط في تلك المواعيد حسب الفروع التابع لتلك الجهات.