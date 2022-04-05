نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسهم أرامكو وطريقة التداول في الأسهم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسهم أرامكو من الأمور التي يهتم بها رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على قيمة السهم وكيفية الحصول على الاكتتاب لدى شركة أرامكو المتخصصة في مجالات النفط والغاز الطبيعي وغيرها، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية الاستعلام عن الأسهم في الشركة و طريقة التداول في الأسهم.

شركة أرامكو السعودية

تعتبر شركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في المجال الكيميائي والنفط، وتاريخ تلك الشركة يمتد لما يتجاوز 80 عامًا، وتقوم بالاستكشاف والتنقيب بجانب عملها بصناعة البتروكيماويات والإنتاج والتكرير، وهي حلت محل شركة الزيت العربية الأمريكية.

وهناك عدد من الطرق التي يمكن أن يقوم بها المستثمر من أجل الاستعلام عن اسهم الشركة ، وقد استحوذت الحكومة السعودية على أسهم أرامكو بصورة كاملة، وتعد هي أكبر شركة نفط بالعالم وذلك من حيث بنيتها التحتية للغاز والنفط، فهي تقوم بإنتاج ما يصل لنسبة الثمن من الناتج العالمي للنفط، ومتوسط إنتاجها اليومي 10.5 مليون برميل من النفط، وفيما يلي سوف نتعرف علي كيفية الاستعلام عن أسهم ارامكو وطريقة التداول في الأسهم.

الاستعلام عن أسهم أرامكو

تُتيح أرامكو السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة لكافة عملاءها، حيث يستطيع العميل و المتداول معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالسهم من حيث التداول ويكون ذلك بصورة دورية، ويمكنك أيضاً الدخول على تحديثات السهم على مدار اليوم أو الساعة، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن أسهم أرامكو والذي قد يتمثل ذلك في الخطوات التالية:

أولاً: فتح 35.30.

ثانياً: إغلاق سابق 35.30.

ثالثاً: أدنى 35.25.

رابعاً: أعلى 35.25.

خامساً: إجماليات السهم.

قيمة تداول 282,676,295,45.

حجم التداول8,011,949.

طريقة تداول أسهم أرامكو

أصبح من السهل لأي مواطن أو مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية أو ممن هم ضمن نطاق دول التعاون الخليجي تداول أسهم ارامكو، حيث قامت الشركة بتوزيع الأسهم من فترة لأخري، ويتم توزيع بالنسبة للفرد الواحد ويبلغ نصيبه بحوالي 1500 سهم من الأسهم المطروحة.

وقد أعلنت الحكومة السعودية عن السماح لكل من المواطنين والمقيمين بالتداول للأسهم ولكن وفق نسب متفاوتة ما بين مواطن أو مقيم أو أجنبي، وجاءت بنود التداول على النحو التالي:

حددت الشركة للمواطنين الحاملين للجنسية السعودية انه يمكن الحصول علي نصيبهم بالعدد التي حددته الشركة.

وبالنسبة للمقيمين اللذين يرغبون في مشاركة بالتداول للأسهم فقد حددت الشركة انهم يمكنهم الحصول علي عدد محدد سواء أن كان المواطن من العرب أو أجنبي.

يجب على كل من يرغب بشراء الأسهم الذهاب إلى شركة أرامكو للتعرف على جميع البيانات الخاصة بالاكتتاب.

يشترط أن يمتلك المواطنين حساب جاري في أحد البنوك السعودية، ومن ضمنها بنك الجزيرة وبنك ساب ومصرف الراجحي وبنك سامبا وبنك الرياض وبنك الجزيرة والبنك الأول وغيرهم من البنوك السعودية.

ضرورة توفير حساب شخصي بنكي في أحد المصارف والبنوك السعودية لكي يحصل الشخص على الأسهم.

طريقة بيع اسهم ارامكو تداول الراجحي

يمكن لعملاء شركة أرامكو الراغبين في بيع اسهم الشركة عبر تطبيق تداول الراجحي البيع من خلال الجوال بكل سهولة ويسر، وذلك عبر الخطوات التالية:

يجب أولًا تحميل تطبيق الراجحي المالية على أجهزة أندرويد مباشرة ، أو تحميل تطبيق الراجحي المالية على أجهزة التي تعمل بنظام ios مباشرة.

قراءة سهم ارامكو وذلك للتعرف على حالة ارتفاع قيمة السهم للبيع.

فتح تطبيق الراجحي المالية على الهاتف الخاص.

الضغط على أيقونة “ الاستثمار “.

“. النقر على أيقونة “ بيع أسهم الاكتتاب “.

“. تحديد أيقونة اسهم ارامكو، والتي تظهر في قائمة الأسهم الموجودة في محفظة التداول.

وفي النهاية سوف يتم بيع أسهم أرامكو عبر تداول الراجحي.

ويمكنك أيضًا إضافة أفراد الأسرة لاكتتاب الراجحي بكل سهولة ويسر، والدخول إلي عالم البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودية المالية.

المؤشرات المالية أرامكو 2022

جاءت المؤشرات المالية لشركة أرامكو السعودية على النحو الآتي:

القيمة السوقية 8580000 مليون ريال سعودي. عدد الأسهم 200000 مليون. ربح السهم آخر 12 شهر 1,98 ريال سعودي. القيمة الدفترية لآخر فترة معلنة 5,57 ريال سعودي. مكرر الأرباح التشغيلي آخر 12 شهر 21,71 مضاعف القيمة الدفترية 7,71 عائد التوزيع النقدي آخر سنة (%) 3,28 العائد على متوسط الأصول آخر 12 شهر (%) 19,39 العائد على متوسط حقوق المساهمين آخر 12 شهر (%) 37,56 قيمة المنشأة 8884489 مليون.

متى توزيع أسهم أرامكو المجانية 2022

أعلنت شركة أرامكو عن توزيع سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون في أرامكو لزيادة رأس مال الشركة من قيمة 60 مليار ريال سعودي إلى قيمة 75 مليار ريال سعودي، وسيتم منح المساهمين الأسهم من خلال رسملة قيمة 15 مليار ريال سعودي من الأرباح الناتجة وفق الآتي:

رأس مال أرامكو قبل الزيادة يساوي 60 مليار ريال سعودي.

رأس مال أرامكو بعد الزيادة يساوي 75 مليار ريال سعودي.

نسبة الزيادة في رأس المال يساوي 25%.

عدد الأسهم قبل الزيادة يساوي 200000000000 سهم.

عدد أسهم أرامكو بعد الزيادة يساوي 220000000000 سهم.

أسهم أرامكو الموزعة لكل سهم تساوي سهم واحد لكل 10 أسهم.

وجاء تاريخ توزيع أسهم أرامكو المجانية 2022 في نهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، أي نهاية ثاني يوم تداول بعد يوم واحد من انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع بيع اسهم ارامكو

وفقًا لما صرّحت به شركة أرامكو حول موعد إيداع بيع أسهم الشركة، فإن سوف يتم إيداع المبلغ المستحق للبائع في حسابه المصرفي خلال مدة تصل إلى يومين عل الأكثر، وذلك عدا حالة البيع التي تتم في يوم الخميس، وهي ما يتم فيها الإيداع يوم الاثنين بعد إغلاق السوق.

كم يبلغ راس مال شركة ارامكو

بلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو ما يقارب إلى 1.88 تريليون دولار أمريكي، أمّا عن رأس مال الشركة فقدّ توقعت الشركة أن النفقات الرأسمالية للعام الحاليّ 2022 سوف تبلغ ما حواليّ 150-187.5 مليار ريال سعودي وهو ما يعادّل 40 -50 مليار دولار أمريكي.

ويذكر أن الشركة كانت قدّ سجلتّ انخفاضاً ملحوظاً في ديونها بنسبة بلغتّ 14.2 في المئة العام الماضي وذلك مُقارنة بنسبة 23 في المئة في نهاية 2020، وما زالت الشركة تشهدّ العديد من التقدّم والنمو والازدهار والنجاح مما يرفع نسبة أرباحها.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا طريقة الاستعلام عن أسهم أرامكو ومعرفة طريقة التداول، ومعرفة كيفية بيع الاسهم في الراجحي، والتعرف علي مواعيد توزيع الأسهم للعام الحالي 2022.