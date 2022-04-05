كيف احصل علي مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي في شهر رمضان 1443

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عمر شويل - جدة كيف أتقدم بطلب الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي، يقدم الديَوان المَلكي السعودي عدد لا حصر له من المساعدات للمواطنين علي مدار السنوات السابقة، ولا يقتصر تقديم مساعدات الديَوان لشهر رمضان فقط حيث يوجد خدمة تواصل الإلكترونية والتي تكون حلقة وصل لتقديم وطلب مساعدة ، كذلك يوجد المكتب التنفيذي للديَوان الذي من خلاله يتقدم الأشخاص مباشرة لطلب مساعدة أو تقديم شكوي.

واليوم نوضح لكم كيفية تقديم معروض للديَوان المَلكي لطلب مساعدة مالية لتلبية الاحتياجات اليومية علي مدار شهر رمضان المبارك، حيث يحرص الديوان لتلبية جميع متطلبات الشعب، كما يوجد بعض الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدم للحصول علي طلب المساعدة.

كيف احصل علي مساعدة مالية من الديوان الملكي

تقديم معروض للديوان الملكي أمر سهل للغاية ولا يوجد عواقب، ولكي يتأهل الشخص للحصول على مساعدة مالية مقدمة من الديوان الملكي يجب عليه إكمال الخطوات التالية بدقة:

أولاً، يجب عليه الذهاب إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

ثانيًا، يجب الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

ثالثًا، يجب أدخل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

رابعًا، انقر فوق مربع “إرسال”.

أخيراً، انتظر حتى يتم إرسال رسالة الرد في غضون بعض الأيام القليلة.

صيغة تقديم معروض لطلب مساعدة الديوان الملكي

في البداية يجب استخدام صيغة صحيحة للتقديم بها المعروض واليكم بعض صيغ تقديم المعروض لطلب المساعدة:

ويجب إرفاق المستندات المطلوبة التي تؤكد حاجتك للمساعدة، وختامًا نتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين.

شروط الحصول على مساعدة مالية

وضع الديَوان المَلكي مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية للحصول على المساعدة المالية أو علاج علي نفقة الدولة، وهي علي النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم من بين المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة السعودية. الجنسية السعودية والتي تعد من الشروط الأساسية. تواجد المستفيد داخل المملكة وتمتعه بالإقامة الدائمة وعدم مغادرته المملكة.

طرق التواصل مع الديَوان المَلكي السعودي

كما يتمكن للمواطنين داخل وخارج المملكة التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وطلب المساعدة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي تواصل أو الاتصال بأحد الأرقام التالية:

يمكن التواصل مع الديَوان المَلكي من خلال البوابة الرسمية للديوان السعودي. يتمكن الفرد التواصل مع مكتب الديوان من المملكة استخدم هذا الرقم (80004000000). أما من خارج المملكة العربية السعودية يمكن التواصل من خلال استخدم هذا الرقم (920030003).

كما يمكن التواصل مباشرة مع مكتب الديَوان الملَكي السعودي عن طريق التوجه للمقر الرئيسي للمكتب وطلب المساعدة.