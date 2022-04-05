الجنائية الدولية تبدأ محاكمة علي كوشيب عن جرائم حرب في دارفور

مثل قائد سابق لميليشيا الجنجويد، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو أوّل مشتبه به يحاكم على الجرائم المرتكبة خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان قبل حوالى 20 عاما.

ودفع القائد السابق لميليشيا الجنجويد ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال علي محمد علي عبد الرحمن (72 عاما) وهو أحد معاوني الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير “أدفع ببراءتي من كلّ التهم. وأنا بريء من كلّ هذه التهم ولست مذنبا في أيّ تهمة”.

وقُتل 45 شخصا على الأقلّ في الأسبوع الذي سبق انطلاق المحاكمة في اشتباكات قبلية جديدة في الإقليم الذي يشهد أعمال عنف بشكل متكرر، وفق ما أفادت السلطات الأمنية المحلية.

وكان علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسمه الحركي علي كشيب، يترأس ميليشيا الجنجويد التي شكلتها الحكومة السودانية.

ووجّه إليه الاتهام بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية بين 2003 و2004 في دارفور.