عاجل- روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها

جدة - نرمين السيد - واعتبر ميدفيديف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - طرد الدبلوماسيين "حملة لمواصلة الضغط على روسيا"، مشيرًا إلى أن الرد الروسى سيكون مدمرا للعلاقات الثنائية مع تلك البلدان.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بشكل مناسب على خطوات باريس وبرلين "غير الودية".

يأتى ذلك بعد إعلان برلين، 40 دبلوماسيًا روسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بينما تنوى باريس طرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من فرنسا.