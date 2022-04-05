جدة - نرمين السيد - واعتبر ميدفيديف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - طرد الدبلوماسيين "حملة لمواصلة الضغط على روسيا"، مشيرًا إلى أن الرد الروسى سيكون مدمرا للعلاقات الثنائية مع تلك البلدان.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بشكل مناسب على خطوات باريس وبرلين "غير الودية".
يأتى ذلك بعد إعلان برلين، 40 دبلوماسيًا روسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بينما تنوى باريس طرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من فرنسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.