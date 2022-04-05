عاجل- تحذير دولى من أزمة غذاء فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت 11 منظمة إغاثة دولية بيانا مشتركا، تحذر فيه من حدوث أزمة غذاء غير مسبوقة فى غرب إفريقيا، بسبب بالصراعات والجفاف هناك، وأخيرا تأثير الحرب فى أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية.
وحذرت من أن حرب أوكرانيا تخاطر أيضا بإعادة توجيه الأموال، التى تزداد الحاجة إليها، بعيدا عن المنطقة.
وقال البيان، إن هناك نحو 27 مليون شخص يعانون الجوع فى المنطقة، وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليونا بحلول يونيو، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية وتعطلت التجارة "بسبب الهجوم الروسى على أوكرانيا".
وأضاف البيان، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا كان له تأثير سلبى أيضا على بلدان إفريقيا.
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