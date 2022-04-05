عاجل- ضربة روسية قوية لإمدادات الوقود فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير 4 منشآت لتخزين إمدادات الوقود الخاصة بالقوات الأوكرانية فى مناطق قرى "كريمينيتس" و"تشيركاسكى" و"زابوروجيه" و"نوفوموسكوفسك".





كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى تدمير مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب فى "أوتشاكوف"، باستخدام الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة من البحر.

وقصف الطيران العملياتى والتكتيكى الروسى 134 منشأة عسكرية أوكرانية، خلال الليلة الماضية، من بينها 8 مراكز قيادة ومراكز اتصالات، ورادار للإضاءة والتوجيه لمنظومة الدفاع الجوى المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، وقاذفة واحدة لنظام الصواريخ "توشكا – أو"، و6 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للوقود، بالإضافة إلى 85 معقلا ومناطق للارتكاز وتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية.

فيما تمكنت أنظمة الدفاع الجوى الروسية من إسقاط 4 طائرات مسيرة فى الجو فى مناطق قرى "تشيرنوبايفكا" و"إندوستريالنايا" و"جورتى" و"نيجنيايا كرينكا".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى ارتفاع حصيلة العملية العسكرية الروسية التى انطلقت منذ 24 فبراير الماضى، إلى "125 طائرة، و91 مروحية، و398 طائرة مسيرة، و226 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و1969 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و214 قاذفة صواريخ متعددة، و852 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و1873 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".