جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن أن بولندا تدرس حاليًا إصدار تشريع لحظر استيراد الغاز البترولى المسال من روسيا، وذلك فى إطار تحركاتها لحظر استيراد المنتجات النفطية والفحم من روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تسعى بولندا مع بقية دول الاتحاد الأوروبى إلى تعزيز أمن الطاقة لديها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما تسبب الصراع فى اضطراب أسواق الطاقة وإعادة التفكير فى السياسات. وتعتبر روسيا المورد الرئيسى للغاز الطبيعى إلى أوروبا، وينظر إليها على أنها جسر فى الانتقال من أنواع الوقود الأحفورى إلى الطاقة الخضراء، حيث يستخدم الغاز البترولى المسال كوقود لأجهزة التدفئة والسيارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تجهز قرار حظر استيراد الغاز من روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.