روسيا: استفزاز إعلامى جديد لشن حرب نفسية قرب كييف

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت عمليات تصوير جديدة فى "موشون" شمالى غرب كييف لنشرها فى وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية، على غرار أحداث بوتشا.





وحسبما جاء فى البيان الرسمى لوزارة الدفاع الروسية، الذى نقلته شبكة "روسيا اليوم"، فإن الجيش الروسى رصد جنودًا من المركز الرئيسى رقم 72 التابع لإدارة الشؤون المعنوية للجيش الأوكرانى فى "موشون" شمال غرب كييف، يقومون بعمليات تصوير مرحلية لمدنيين يزعمون مقتلهم جراء "أعمال عنف". وأشارت الدفاع الروسية إلى التحركات الأوكرانية تأتى لشن حرب نفسية ضد الجيش الروسى ونشر هذه المقاطع فى وسائل إعلام غربية لإلصاق الاتهامات بالقوات الروسية.

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