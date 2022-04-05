عاجل- أمريكا تدعم أوكرانيا عسكريا

جدة - نرمين السيد - وقال كيربى - إن الولايات المتحدة حريصة على أن يتم توثيق المزيد من جرائم الحرب التى يتم ارتكابها فى أوكرانيا. وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا تعتزم تركيز جهودها على إقليم دونباس، وأن القوات التى يتم تحريكها فى كييف وتشيزنيف وسومى ستتم إعادة تجهيزها لنشرها على الأرجح فى الشرق ودونباس.

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